Napoli, comunicato su Mertens: operazione alla spalla, ora tre settimane di riposo

Operazione alla spalla sinistra per Dries Mertens, attaccante del Napoli. Questo il comunicato del Napoli riguardo lo status fisico del belga: "Dries Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio ad intervento di stabilizzazione della spalla sinistra da parte del dott. Declercq e sotto la supervisione del dott Canonico. Il giocatore osserverà un periodo di riposo di 2-3 settimane e poi inizierà il percorso riabilitativo".