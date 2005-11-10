Napoli, confronto tra De Laurentiis e Allegri: poste le basi per il mercato di gennaio
Yvonne Alessandro
Iniziano le prime manovre di calciomercato in casa Napoli in vista della sessione invernale di gennaio. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Massimiliano Allegri sono stati a lungo in contatto nei due giorni successivi alla sfida di Champions League contro il Villarreal: un confronto a tutto tondo che, oltre ad analizzare il momento delicato attraversato dalla squadra, è servito per impostare le strategie operative per potenziare la rosa dopo un avvio di stagione titubante.
Linee guida: giovani, italiani e sostenibili
Dal dialogo tra la dirigenza e l'allenatore è emersa una linea guida ben definita per il mercato di riparazione: puntare su innesti giovani e italiani, seguendo il modello tracciato dall'operazione Favasuli. Lo riferisce Il Mattino: si tratta di una scelta precisa volta a privilegiare profili di prospettiva e a costi contenuti, anche per bilanciare il peso economico sostenuto nell'ultimo anno.
Fiducia ad Allegri e prospettive per il futuro
Nonostante un bilancio negativo di 4 sconfitte in 8 partite, la posizione di Allegri non è assolutamente in discussione. La conferma del tecnico livornese è legata a ragioni di carattere economico e pure alla totale condivisione dei programmi tecnici emersa fin dal suo insediamento. Il Napoli guarda quindi a gennaio con idee chiare, mentre il gruppo è chiamato a ritrovare sul campo il riscatto necessario per risalire in classifica e recuperare serenità.