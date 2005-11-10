Napoli, confronto tra De Laurentiis e Allegri: poste le basi per il mercato di gennaio

Iniziano le prime manovre di calciomercato in casa Napoli in vista della sessione invernale di gennaio. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Massimiliano Allegri sono stati a lungo in contatto nei due giorni successivi alla sfida di Champions League contro il Villarreal: un confronto a tutto tondo che, oltre ad analizzare il momento delicato attraversato dalla squadra, è servito per impostare le strategie operative per potenziare la rosa dopo un avvio di stagione titubante.

Linee guida: giovani, italiani e sostenibili

Dal dialogo tra la dirigenza e l'allenatore è emersa una linea guida ben definita per il mercato di riparazione: puntare su innesti giovani e italiani, seguendo il modello tracciato dall'operazione Favasuli. Lo riferisce Il Mattino: si tratta di una scelta precisa volta a privilegiare profili di prospettiva e a costi contenuti, anche per bilanciare il peso economico sostenuto nell'ultimo anno.

Fiducia ad Allegri e prospettive per il futuro

Nonostante un bilancio negativo di 4 sconfitte in 8 partite, la posizione di Allegri non è assolutamente in discussione. La conferma del tecnico livornese è legata a ragioni di carattere economico e pure alla totale condivisione dei programmi tecnici emersa fin dal suo insediamento. Il Napoli guarda quindi a gennaio con idee chiare, mentre il gruppo è chiamato a ritrovare sul campo il riscatto necessario per risalire in classifica e recuperare serenità.