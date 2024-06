Napoli, Conte categorico: "Kvara resta! Sono stato chiaro con ADL: decido io chi va e chi resta"

Antonio Conte carico e deciso, nella conferenza stampa di presentazione da allenatore del Napoli a Palazzo Reale. Il nuovo tecnico azzurro ha risposto inevitabilmente anche ad alcune domande in merito alle situazioni spinose legate a Di Lorenzo e Kvaratskhelia:

Come sta gestendo le difficoltà dei primi giorni con Di Lorenzo e Kvara?

"Non le sto gestendo, le stiamo gestendo. Insieme al club e nel migliore dei modi. Io sono stato chiaro col presidente: prima di parlare di aspetti economici o di contratto ho voluto una sola rassicurazione. Ovvero che avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi avrebbe potuto prendere altre strade. Sono stato categorico e chiaro su questo. Se parliamo di progetti, di ricostruzione, e poi diamo via i migliori allora è tutto un controsenso. Ho trovato condivisione non al 100%, ma al 200%. Ho parlato coi ragazzi, li ho chiamati tutti. Volevo fargli capire le mie idee e ho sentito cosa avevano da dirmi. Alla fine se ci sono i problemi li risolveranno, perché alla fine la decisione è mia. quelli che fanno parte del progetto faranno parte al 200% del Napoli. Qua non c'è nessuna confusione, c'è chiarezza di idee. Sappiamo cosa fare e lo faremo. Su questo poi dirà qualcosa di più il presidente. Per me è importante, e voglio sottolinearlo, Di Lorenzo oltre ad essere un giocatore top che tutti conosciamo per me è una persona per bene e importante nello spogliatoio. Lo stesso dicasi per Kvara. Lo scorso anno la frustrazione ha portato delle situazioni non proprio limpide. Detto questo i calciatori sanno che possono esserci difficoltà, siamo uomini e bisogna rimboccarsi le maniche con stima e fiducia. Questo dovrà essere un anno di rivalsa".

Quindi la chiosa finale sul georgiano:

"Resta, sono stato categorico e voglio che sia chiaro anche per il futuro. Lui ha delle caratteristiche uniche, ce ne sono sempre di meno. Volerlo tenere non è un capriccio".