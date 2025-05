Napoli, Conte ha deciso: McTominay, oggi in gruppo, sarà titolare a Parma

Antonio Conte ha preso la sua decisione su Scott McTominay: lo scozzese partirà titolare contro il Parma. Conte gli chiederà un altro sforzo, l'ennesimo, sapendo di potersi fidare: è il maratoneta della squadra e l'allenamento di oggi, svolto tutto in gruppo a Colorno (PR), ha dato la certezza praticamente matematica su quella che sarà la scelta del tecnico salentino, come scrive ParmaLive.com.

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Napoli (Domenica 18 maggio, ore 20.45, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Parma

Le sconfitte contro Como ed Empoli hanno costretto il Parma ad un finale di apprensione. Il margine di quattro punti va gestito e per evitare ogni rischio, i crociati cercano l’impresa contro un Napoli lanciato verso lo scudetto. Estevez torna a disposizione, Bernabé verrà valutato nei prossimi allenamenti, ma potrebbe essere della partita. Chivu valuta se tornare a quattro, ma secondo quanto filtra da Collecchio l’intenzione sembra quella di confermare la difesa a tre, con Suzuki difeso da Delprato, Leoni e Balogh. Larghi sulle corsie Hainaut e Valeri, con Keita, Sohm ed Hernani in mediana. In attacco fiducia rinnovata per la coppia Bonny-Pellegrino. (da Parma, Tommaso Rocca)

Come arriva il Napoli

Antonio Conte in vista della trasferta di Parma dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka, ma può sorridere per il ritorno a pieno ritmo di David Neres, che però potrebbe partire inizialmente dalla panchina per poi subentrare nella ripresa. Ancora assenti Buongiorno e Juan Jesus. Il tecnico è orientato a confermare un 4-4-2 con Meret tra i pali, coppia centrale formata da Rrahmani e Olivera, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne. A centrocampo, modulo asimmetrico con Politano largo a destra e McTominay adattato sulla fascia opposta, mentre in mezzo agiranno Gilmour e Anguissa. In attacco, conferma per il tandem Lukaku-Raspadori, entrambi a segno nell’ultima giornata di campionato contro il Genoa. (da Napoli, Arturo Minervini)