Napoli, Conte la cambia (di nuovo) all'intervallo: tre punti anche in una giornata no

"L'abbiamo voluta vincere a tutti i costi, ma quando io faccio degli avvertimenti non è per pararmi qualcosa". Antonio Conte l'aveva detto - venerdì in conferenza stampa - che ad Empoli sarebbe stata durissima, con un lungo discorso sia sull'organizzazione ed il momento dell'Empoli di D'Aversa che sul saper soffrire e la resilienza dei vincenti anche in una giornata no, ed è andata esattamente così. Il Napoli esce con i tre punti dal campo storicamente avverso di Empoli grazie ad un soffertissimo 1-0 su calcio di rigore che significa prima sconfitta interna per i toscani ed anche primo gol subito al Castellani, ma soprattutto la conferma dei partenopei in vetta al campionato ed un'ulteriore dimostrazione di solidità e carattere da parte di una squadra che, proprio nei momenti più difficili, mostra sempre di più la forza interiore tipica del suo allenatore e riesce in qualche modo a superare sempre la burrasca.

Ancora intervallo decisivo

Come già accaduto col Como, Conte ha avuto bisogno dell'intervallo per cambiare totalmente il match. Dopo 45 di grande sofferenza, in cui il Napoli però, come detto, ha confermato di saper soffrire e di limitare i danni (concedendo alla fine soltanto alcune conclusioni con angoli di tiro complicati) e nella ripresa è tornato in campo con un atteggiamento decisamente diverso e soprattutto con modifiche anche nell'organizzazione di gioco sia in costruzione che in pressing. Poi c'è stato bisogno di cambiare anche gli uomini con l'uscita di Lukaku e Spinazzola, mai in partita, per Simeone e Olivera subito tra i migliori ed il Napoli ha aumentato visibilmente il ritmo e la velocità del giro palla. Di contro l'Empoli non s'è visto più (0 tiri in porta nel secondo tempo) fino all'episodio del rigore, in una fase però decisamente favorevole ai partenopei.