Napoli, Conte non ha ancora deciso su Neres. Potrebbe non essere convocato per Venezia

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica ampio spazio al rientro di David Neres, che potrebbe però essere ancora rimandato. L'ex Ajax dovrebbe tornare tra i convocati per la sfida con il Milan in programma al Maradona dopo la sosta, in virtù del fatto che sarà varato dal 1’ il tandem offensivo Lukaku-Raspadori per la quinta volta consecutiva. Neres ha saltato gli incroci con Lazio, Como, Inter e Fiorentina per una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra ma ormai è quasi pronto. È in crescita, ha seguito il suo programma di terapie e lavoro personalizzato sin dal 10 febbraio, dopo Napoli-Udinese, e gradualmente si avvicina al rientro in gruppo.

Conte e lo staff medico, insomma, non hanno ancora deciso se sarà convocato per Venezia o se tornerà direttamente dopo la sosta. Più o meno lo stesso discorso di Zambo Anguissa: ha saltato Inter e Fiorentina per un problema al soleo della gamba sinistra, come il collega è ormai vicino al rientro in gruppo ma la sua convocazione è in via di valutazione.

Considerando che non gioca da un paio di settimane, tra l’altro, è praticamente scontato che a cominciare dall’inizio sarà Gilmour. Sia perché per prassi Frank partirebbe dalla panchina, sia perché Billy ha meritato di essere ancora al centro del progetto tattico al fianco di Lobotka sin dal primo minuto di una partita delicata.