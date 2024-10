Napoli, Conte uomo marketing: dagli abbonamenti alle magliette, sempre lui al centro

Antonio Conte è il simbolo del Napoli edizione 2024/25, anche sul piano del marketing. Il volto del tecnico salentino, infatti, come riporta Il Mattino, è stato utilizzato per molte operazioni commerciali ideate quest'anno dal club partenopeo.

Nel giorno della sua presentazione come nuovo tecnico azzurro, Conte ha coniato il quello che sarebbe stato il motto con cui affrontare l'annata: "Amma faticà". Uno slogan poi stampato sulle t-shirt blu, con accanto il suo volto e il suo autografo, creando così un prodotto disponibile sullo shop del club di De Laurentiis. Anche la campagna abbonamenti per questa stagione è stata incentrata sull'ex mister di Juventus e Inter, facendo un facile gioco di parole con il suo cognome: "Ripartiamo Con Te”.

Ogni oggetto o slogan in qualche modo legato a Conte ha dato il là a prodotti che fanno gola ai tifosi partenopei. Un altro esempio è dato dalla penna, azzurra e con lo scudetto, con cui il mister ha firmato per i campani e che il club ha rimesso sul mercato con la foto di Conte che firma nello studio di De Laurentiis. Più recentemente, infine, per lanciare la nuova tuta da passeggio, gli uomini marketing si sono affidati sempre al tecnico: cappellino d’ordinanza e espressione concentrata anche sul set fotografico.