Napoli, corsa al biglietto. A Lecce potrebbero esserci oltre 5000 cuori azzurri

Il Napoli è «a quattro passi» dal quarto scudetto che farà tappa anche a Lecce, sabato pomeriggio, per una gita fuori porta in un weekend che diventa anche occasione di svago e relax. La città ci crede, la squadra pure, i giocatori usano i social per frasi che sanno di slogan, per dire senza dirlo che al tricolore hanno sempre creduto e ora più che mai.

Domenica c’è stato il dodicesimo sold out a Fuorigrotta, il settimo di fila: 51.144 cuori in fila. Per Lecce la grande rincorsa è partita. Ieri era iniziata la vendita dei biglietti e quelli del settore ospiti, circa mille, sono terminati nel giro di pochissimo tempo. La vendita online era vietata, è stata corsa ai rivenditori autorizzati, ma per molti c’è stata la beffa.

I residenti in Campania si sono arresi, quelli fuori regione hanno optato per gli altri settori. In totale potrebbero essere più di cinquemila i tifosi del Napoli al Via del Mare, sostiene il Corriere dello Sport. D’altronde quella di sabato sarà una trasferta invitante per tanti motivi. Oltre alla classifica c’è la comodità della data e dell’orario (18) due giorni dopo l’1 maggio, con possibilità di maxi ponte per molti o semplicemente di classico weekend in Salento a quattrocento chilometri da casa.