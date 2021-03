Napoli, ct Nigeria: "Ho parlato con Osimhen, sta bene. A fine mese abbiamo due gare importanti"

Raggiunto da Radio Kiss Kiss Napoli, il ct della Nigeria, Gernot Rohr, ha commentato la situazione di Victor Osimhen, attaccante del Napoli la cui stagione è stata frenata dagli infortuni e che sarà disponibile contro il Bologna. “Ci ho parlato ieri, mi ha detto che sta bene ed è pronto per i prossimi impegni - ha detto Rohr - spero sia pronto per il Napoli e anche per noi a fine mese, perché abbiamo due gare importanti per le qualificazioni alla Coppa d’Africa e siamo felici di poterlo finalmente riavere con noi. È un giocatore importante per tutta la nostra nazionale, con noi gioca sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1. Questa stagione è stata difficile per lui ma sono sicuro che non avrà troppe conseguenze per la sua carriera. È abituato a combattere, ha una forza mentale incredibile per via della sua infanzia. Il Napoli ha avuto qualche problema, ho visto alcune partite ed è stato anche un po’ sfortunato. Stimo mister Gattuso da quando era calciatore e credo sia un bravo allenatore. Ho parlato con Victor di lui e anche Victor mi ha confermato le sue qualità. Spero possano finire la stagione al meglio”.