Napoli, De Laurentiis: "Da Bologna siamo ripartiti, a Lecce prova di maturità. Bravi tutti"

E' soddisfatto Aurelio De Laurentiis dopo aver visto dalla tribuna del Via del Mare il suo Napoli travolgere il Lecce con un netto 4-0, frutto delle reti di Ostigard, Osimhen, Gaetano e Politano. Adesso la formazione di Rudi Garcia è a -1 dalla vetta, in attesa delle milanesi e della Juventus.

Il presidente azzurro nel post-partita ha esultato via social, pubblicando un post su Twitter: "Non solo siamo ripartiti da Bologna, ma a Lecce c’è stata una grande prova di maturità contro una squadra da non sottovalutare. Bravi tutti!".