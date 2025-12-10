Crisi Bari, Emiliano attacca i De Laurentiis: "Necessaria la cessione, LDL ha perso mordente"

In un momento nel quale, per il secondo anno consecutivo, il Bari si trova a lottare per evitare la retrocessione in Serie C, Michele Emiliano, governatore uscente della Regione Puglia, ha deciso di prendere una posizione netta nel confronti della gestione De Laurentiis.

"Io credo che siano maturi i tempi per la cessione della società - ha raccontato attraverso le colonne de La Repubblica -. Gli attuali proprietari hanno fatto cose molto buone, restituendo al Bari la dignità perduta con il fallimento. Ma è evidente come la loro spinta propulsiva sia finita. Hanno perso mordente e concentrazione".

Spazio, poi, ad una riflessione sulla contestazione della tifoseria biancorossa delle scorse ore: "Capisco il loro stato d’animo, perché rivendicano l’identità

perduta. Il Bari per i baresi non è solo una squadra di calcio, ma un simbolo della città. Non ho niente contro i De Laurentiis, ma io credo che nel calcio si possa amare solo a senso unico e non due squadre contemporaneamente"