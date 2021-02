Napoli, De Laurentiis-Gattuso: le strade si divideranno ma ora serve unità di intenti

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il discorso rinnovo di contratto tra De Laurentiis e Rino Gattuso è definitivamente chiuso per volontà di entrambi. Alla fine della stagione ognuno prenderà la propria strada, ma gli azzurri intanto sono in corsa per tutti gli obiettivi stagionali: dalla Coppa Italia, all'Europa League, passando per la qualificazione alla prossima Champions League e dunque i due dovranno tornare a parlarsi, lasciare da parte le incomprensioni e condividere un cammino comune fino a maggio per poi salutarsi cordialmente.