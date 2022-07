Napoli, De Laurentiis non cederà Koulibaly ad un club di A: martedì l'incontro col difensore

Sempre incerto il futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli potrebbe lasciare la maglia azzurra magari non quest’estate. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il presidente De Laurentiis non lo cederà assolutamente in Italia, nemmeno se arrivasse la folle offerta della Juventus. Il giocatore, che non ha accettato un rinnovo da circa 6 milioni di euro fino al 2027, potrebbe rimettersi in gioco in un campionato diverso da quello della Serie A e sta riflettendo. Per questo sarà molto importante, si legge, l’incontro con il numero uno partenopeo a Dimaro che potrebbe essere martedì. Gli azzurri potrebbero anche accettare il non rinnovo e una partenza a zero l’estate prossima ma quest’estate non tratterà la cessione né con i bianconeri né con nessun altro club del massimo campionato italiano.