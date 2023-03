Napoli, De Laurentiis pronto a sforare il tetto ingaggi pur di trattenere Osimhen

Repubblica, nella sua edizione napoletana, fa il punto della situazione sulle possibilità di confermare anche il prossimo anno la stella Victor Osimhen: sarà difficile prolungare il contratto (in scadenza nel 2025) del numero 9. Saranno infatti tanti i top club disposti a offrire al campione nigeriano uno stipendio da almeno 10 milioni netti a stagione, più che raddoppiato rispetto a quello attuale del capocannoniere della Serie A. Ma il presidente è intenzionato a fare uno sforzo economico per blindare la sua stella almeno per un’altra stagione: a costo di sforare clamorosamente il tetto massimo fissato per gli ingaggi dei giocatori azzurri.