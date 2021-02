Napoli, De Laurentiis studia tre nomi per la panchina: De Zerbi, Italiano e Juric

Con ancora un quadro poco chiaro (il Napoli non sa ancora in quale coppa europea giocherà), diventa difficile fare previsioni su chi sarà in panchina il prossimo anno. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il Napoli dovrà rientrare in certi budget, per cui parlare di nomi altisonanti diventa difficile. A De Laurentiis piacciono tre profili: Roberto De Zerbi, Vincenzo Italiano e Ivan Juric, ma attualmente nessuno dei tre è vicino alla scelta Napoli.