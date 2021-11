Napoli, Demme a disposizione per la Lazio. Per l'incrocio con Sarri ci sarà anche Insigne

Non è un momento semplice per il Napoli. Le sconfitte contro Inter e Spartak Mosca hanno visto calare l'entusiasmo dopo uno stupendo avvio di stagione. Gli infortuni di Osimhen e Anguissa hanno, invece, complicato il lavoro di Luciano Spalletti.

Ci sono però anche note positive. Come riporta Il Mattino dopo la guarigione dal Covid-190 Diego Demme è da considerarsi abile e arruolato già per la gara del prossimo weekend contro la Lazio. Per l'incrocio con la formazione del grande ex Maurizio Sarri, poi, dovrebbe tornare anche il capitano Lorenzo Insigne, tenuto a riposo precauzionale in Europa.

Ancora positivo e in isolamento, invece, Matteo Politano.