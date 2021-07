Napoli, Demme fuori per circa due mesi. Non si esclude un ritorno sul mercato

Il Napoli dovrà fare a meno di Diego Demme per almeno due mesi. Stando a quanto riportato da Sky Sport il centrocampista tedesco dovrà restare fermo per diverse settimane, proprio per questo non si esclude un ritorno sul mercato da parte della società partenopea. Le condizioni del giocatore verranno monitorate per capire come risponderà alle terapie, al momento è davvero complicato fare previsioni.