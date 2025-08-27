Ufficiale
Napoli, depositato il contratto del giovane Olivieri: arriva dalla Primavera dell'Empoli
TUTTO mercato WEB
Nuovo rinforzo per il Napoli. Attraverso il sito della Lega Serie A si apprende che il club azzurro ha depositato il contratto del giovanissimo Alessandro Olivieri, esterno di centrocampo classe 2007 che arriva dal settore giovanile dell'Empoli. Il ragazzo si aggregherà alla Primavera del Napoli
