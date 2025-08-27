Ufficiale Pianese, ecco Fabrizi dal Pineto. Percorso inverso per Mastropietro: va in Abruzzo

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Pianese comunica di aver raggiunto un accordo con il Pineto per il trasferimento a titolo definitivo di Luca Fabrizi.

Attaccante, nato a L’Aquila nel 1998, Fabrizi è cresciuto nei settori giovanili della squadra della sua città e del Teramo. Nella stagione 2017/18 ha esordito tra i senior in Serie D (Girone F) con la maglia de L’Aquila 1927 e, dopo il passaggio al Giulianova, nel 2022 è approdato tra i professionisti nel Girone C di Serie C con il Latina. In nerazzurro, in due stagioni, ha collezionato 70 presenze, realizzando 17 gol e 2 assist. Nella passata stagione è approdato nel Girone B di Serie C al Pineto, dove, tra campionato e Coppa, è sceso in campo 38 volte, trovando la rete in 4 occasioni e servendo 2 assist. Ora, per lui, si apre una nuova avventura sul Monte Amiata.

La società gli dà il benvenuto nella famiglia delle zebrette e gli augura un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione.

Contestualmente, il club bianconero ha raggiunto un accordo con il Pineto anche per il trasferimento in Abruzzo di Federico Mastropietro. A Mastropietro, reduce da due stagioni con la Pianese, vanno il ringraziamento di tutta la società e l’augurio delle migliori soddisfazioni dentro e fuori dal campo".