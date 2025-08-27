Cremonese, Pickel saluta la Serie A: il centrocampista passa all'Espanyol
Charles Pickel saluta la Cremonese e la Serie A. Il club grigiorosso ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo il centrocampista all'Espanyol. Di seguito il comunicato del club:
"US Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società RCD Espanyol de Barcelona le prestazioni sportive del calciatore Charles Monginda Pickel.
Approdato all’ombra del Torrazzo nell’estate del 2022, Pickel si è fatto spazio nel centrocampo grigiorosso fino a superare, lo scorso 4 maggio, il traguardo delle 100 presenze in maglia Cremo. Nell’annata appena conclusa ha giocato 33 partite tra regular season e playoff, prendendo parte alla splendida stagione che ha visto la Cremonese tornare in Serie A.
Il club ringrazia Charles e gli augura le migliori soddisfazioni personali".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.