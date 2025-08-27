Ufficiale Lecce, Nikola Stulic eredita la 9 di Krstovic. Il serbo ha firmato per 4 anni più opzione

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Štulić dal Royale Charleroi Sporting Club". Questo il comunicato con cui il club salentino ufficializza l'arrivo dell'attaccante, che va a sostituire Nikola Krstovic (trasferitosi all'Atalanta, ndr) nella rosa allenata da mister Eusebio Di Francesco. Il centravanti serbo classe 2001, che ha scelto il 9 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di quattro anni con opzione per il successivo.

Cifre e numeri - L'operazione si è conclusa con un esborso da parte del Lecce di circa 5,5 milioni di euro più 500mila euro di bonus. Stulic in carriera vanta 58 presenze e 19 gol con lo Charleroi, 37 incontri e 12 centri con il Radnicki Nis, 26 match e una rete con il Partizan Belgrado e 22 sfide e 12 gol con lo Zebra Elites. Inoltre è sceso in campo 2 volte con la Serbia, 2 con l'Under 21 e una con l'Under 18, senza mai finire sul tabellino dei marcatori.

Lo stesso responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, nelle scorse ore ha commentato così l'operazione Stulic (qui le dichiarazioni integrali): "La sostenibilità nel nostro club è importante. Abbiamo deciso di accontentare alcuni calciatori come Baschirotto e Krstovic, hanno costruito l’ossatura di questa squadra. Abbiamo pensato ai sostituti e con Stulic non è stata una trattativa facile. Caratteristiche? L’obiettivo è fare gol, è uno che va a pressare, ha il senso del gol. E’ un guerriero sotto porta, sempre concentrato e determinato”.