Frosinone, è fatta per l'arrivo di Edoardo Vergani: era svincolato dal Sudtirol
Dopo la fine del suo contratto semestrale con il Sudtirol la carriera in Serie B di Edoardo Vergani riparte da Frosinone.
Il club ciociaro ha infatti comunicato con una nota ufficiale di "essersi assicurata le presentazioni sportive del calciatore classe 2001 a titolo definitivo".
Vergani (24) con il club altoatesino è sceso in campo in una sola occasione. In precedenza per lui, una volta uscito dal settore giovanile dell'Inter, esperienze con Bologna, Salernitana e Pescara.
La magia col Barça, trofei, infortuni e l'abbraccio alla nonna. Florenzi, storia di un romano di Roma
