Ravenna, arriva la conferma in giallorosso per Carlo Ilari e Matteo Mandorlini
Qualità, esperienza e personalità: Carlo Ilari e Matteo Mandorlini restano al centro del progetto Ravenna FC.
Ilari, classe ’91, ha già fatto intravedere il suo talento con giocate di classe e colpi da fuoriclasse: il biennale siglato lo conferma come pedina fondamentale per il futuro giallorosso. Mandorlini, leader dentro e fuori dal campo, prolunga la sua avventura a Ravenna dopo una stagione in cui ha garantito equilibrio, sostanza e punti di riferimento preziosi per tutta la squadra.
Due conferme che danno solidità e prospettiva al nostro centrocampo
