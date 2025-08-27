Ufficiale Bella-Kotchap sbarca in Serie A. Il difensore tedesco è del Verona, le cifre dell'affare

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - in prestito con diritto di opzione - da Southampton Football Club le prestazioni sportive del difensore Armel Bella-Kotchap".. Questo il comunicato con cui il club scaligero ufficializza l'arrivo del calciatore, prelevato in prestito oneroso da 500 mila euro più 7 milioni per il diritto di riscatto (qui i dettagli di TMW)

"Nato a Parigi l'11 dicembre 2001, e di nazionalità tedesca, Bella-Kotchap è un difensore centrale di piede destro. Cresciuto nei vivai di Borussia Mönchengladbach, Unterrath e Duisburg - si legge nel comunicato del Verona - viene ingaggiato dal Bochum nel 2017, dove viene aggregato al settore giovanile. Nel 2019 viene promosso in Prima Squadra, debuttando da titolare nella partita di campionato contro l'Erzgebirge Aue. Nella stagione 2020/21 vince la 2. Bundesliga, ottenendo la promozione nel massimo campionato.

Dopo 74 presenze e 1 gol nel Club tedesco, nel 2022 viene acquistato dal Southampton, con cui totalizza 26 presenze tra Premier League, FA Cup, ed EFL Cup, prima di passare in prestito al PSV Eindhoven nell'anno successivo. Con questa maglia esordisce in Champions League e si laurea campione di Eredivisie 2023/24. Tornato al Southampton, nella scorsa stagione ha collezionato 5 presenze tra campionato e coppa.

Ha vestito la maglia della Nazionale tedesca dall'Under 18 fino all'Under 21. Il 15 settembre 2022 viene convocato dal CT della Nazionale maggiore Hansi Flick per le partite di UEFA Nations League, debuttando nel pareggio per 3-3 contro l'Inghilterra. A novembre 2022 viene inserito nella squadra della Germania per la Coppa del Mondo in Qatar. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto ad Armel, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".