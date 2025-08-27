Ufficiale Union Brescia, arriva a titolo definitivo dal Cassino l'attaccante Mattia Valente

Union Brescia è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo definitivo dall’ASD Cassino Calcio, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Valente, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2027.

Mattia è nato a Cassino il 19 settembre 2006 e oggi ha appena 18 anni. Attaccante esterno, è cresciuto nelle squadre della sua città, il Real Cassino e l’ASD Cassino Calcio.

Nell’ultima stagione, nel girone G di Serie D, ha collezionato 29 presenze, guadagnandosi la chiamata della Rappresentativa Under 19 di Serie D per la Viareggio Cup, dove ha messo a segno 2 gol e 1 assist in 4 match.