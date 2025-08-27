Ufficiale
Union Brescia, arriva a titolo definitivo dal Cassino l'attaccante Mattia Valente
TUTTO mercato WEB
Union Brescia è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo definitivo dall’ASD Cassino Calcio, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Valente, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2027.
Mattia è nato a Cassino il 19 settembre 2006 e oggi ha appena 18 anni. Attaccante esterno, è cresciuto nelle squadre della sua città, il Real Cassino e l’ASD Cassino Calcio.
Nell’ultima stagione, nel girone G di Serie D, ha collezionato 29 presenze, guadagnandosi la chiamata della Rappresentativa Under 19 di Serie D per la Viareggio Cup, dove ha messo a segno 2 gol e 1 assist in 4 match.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: l’errore fatale (e la carta Rabiot). Inter: l’impatto di Chivu (e quello di Sucic). Juve: l’importanza del mercato “in casa” (e un voto a Bremer). E il Como “troppo straniero”
Le più lette
4 Milan: l’errore fatale (e la carta Rabiot). Inter: l’impatto di Chivu (e quello di Sucic). Juve: l’importanza del mercato “in casa” (e un voto a Bremer). E il Como “troppo straniero”
Ora in radio
18:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
La magia col Barça, trofei, infortuni e l'abbraccio alla nonna. Florenzi, storia di un romano di Roma
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile