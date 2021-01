Napoli, Di Lorenzo: "Il campo non aiuta, ma davanti possiamo far male alla Juventus"

vedi letture

E' 0-0 il parziale di Juventus-Napoli, match valevole per la Supercoppa Italiana. All'intervallo Giovanni Di Lorenzo, terzino azzurro, ha commentato la prima frazione ai microfoni di Rai Sport: "Sappiamo che è una partita difficile. Il campo non aiuta, ma dobbiamo mettercela tutto. Dobbiamo difenderci bene, da squadra, per poi innescare i calciatori davanti che possono mettere in difficoltà la difesa della Juventus".