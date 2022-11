Napoli, Di Lorenzo vuole chiudere la carriera in azzurro. Pronta la bozza per il rinnovo

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo vuole sposare il Napoli a vita. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il capitano azzurro ha preso la sua decisione, restare fino a fine carriera nel capoluogo campano e in questo senso la bozza del contratto per il suo rinnovo è già pronta, con la sosta che potrebbe essere decisiva per arrivare alla definitiva fumata bianca.