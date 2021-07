Napoli, domani inizia il ritiro di Dimaro: Spalletti parte senza sei titolari

Manca un solo giorno all'inizio del primo dei due ritiri estivi del Napoli, a Dimaro fino al 25 luglio. Ieri c'è stato il raduno a Castel Volturno, al centro tecnico rinominato Konami Training Center. La squadra ha svolto, come da programma, test medici e atletici in palestra e leggero lavoro tecnico individuale. Per quest'oggi il programma è lo stesso per prepararsi alla partenza verso il ritiro in Val di Sole con il primo allenamento fissato per giovedì pomeriggio e con la presenza di 700 tifosi (la metà della capienza dell'impianto e ieri sono state fornite le modalità di prenotazione nel rispetto dei protocolli).

Luciano Spalletti dovrà rinunciare a tanti elementi di primo piano dell'organico. Ancora qualche giorno per Lobotka e Zielinski mentre per i campioni d'Europa Meret, Di Lorenzo e Insigne se ne riparlerà direttamente a Castel di Sangro (dal 5 al 15 agosto). Le problematiche per Spalletti però non finiscono qui: nel secondo ritiro si rivedrà Mertens, ma probabilmente solo per iniziare il percorso riabilitativo dopo l'intervento alla spalla ed un paio di settimane di riposo: il belga non sarà a disposizione per l'inizio di campionato. Ancora incerta invece la situazione di Hirving Lozano che effettuerà ulteriori controlli dal punto di vista neurologico, dopo il colpo in pieno volto nella prima gara della Gold Cup che per lui è già terminata. Anche per le problematiche in attacco, il ritiro sarà importante per elementi di rientro come Tutino ed Ounas. In particolare l'algerino - capace di fare un po' tutti i ruoli dietro la punta nel 4-2-3-1 - potrebbe essere inizialmente un'alternativa importante per Spalletti.