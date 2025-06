TMW Napoli, domani le visite mediche di Marianucci: contratto quinquennale, le cifre

Domani ci saranno le visite mediche di Luca Marianucci con il Napoli. Un trasferimento da nove milioni di euro più bonus, ma anche un lunghissimo contratto quinquennale, fino al 30 giugno del 2030, da un milione di euro netti a stagione. Non sarà l'unico acquisto in difesa per Antonio Conte, con Rafa Marin che potrebbe essere spedito a fare esperienza.

Oggi Marianucci ha parlato del suo trasferimento proprio in azzurro. "È successo tutto molto velocemente, come un fulmine a ciel sereno... Dopo la partita al Maradona ho fatto quattro chiacchiere con capitan Di Lorenzo e Politano, che mi avevano detto ‘Ti aspettiamo presto’. Sono stati molto carini. Lukaku? È stato un bell’impegno duellare con lui. Parliamo di un grande giocatore. Meglio averlo da compagno. Fosse per me inizierei il ritiro già domani. Sono in vacanza, ma la testa e i pensieri sono già proiettati all’avventura che sta per incominciare".

Una parola anche su Antonio Conte e sulla magica serata di Coppa Italia con la Juventus con la maglia dell'Empoli. "Non ho ancora avuto la fortuna di parlarci, ma spero possa accedere presto. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare col mister. Con un tecnico del suo calibro avrò solo modo di crescere e imparare sotto tutti i punti di vista. Juventus? Una notte fantastica. Passare il turno eliminando la Juve e segnando l’ultimo rigore è poi stata un’emozione fortissima. Quasi un sogno ad occhi aperti".