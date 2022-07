Napoli, domani primo allenamento. E alle 19.30 prenderà la parola Luciano Spalletti

vedi letture

Il Napoli raggiungerà in queste ore il ritiro estivo di Dimaro e nella mattinata di domani Luciano Spalletti dirigerà il primo allenamento della stagione. Nel tardo pomeriggio poi, alle 19.30, il tecnico azzurro si presenterà in sala stampa per la prima conferenza. Al suo fianco, spiega Radio Kiss Kiss Napoli, potrebbe presentarsi anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per fare il punto sul mercato dei partenopei.