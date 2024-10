Napoli, due buone notizie per Conte: per il Lecce recupererà due titolari. Ancora out Lobotka

Un giorno di riposo e poi di nuovo a darci dentro. Il Napoli riprenderà oggi la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della partita di campionato in programma sabato al Maradona contro il Lecce, ferito dalla scoppola rimediata in casa dalla Fiorentina e dal coro "Vergognatevi" dei tifosi. Sarà una partita tutt'altro che scontata, perché quando di fronte ci sono squadre ferite si fa sempre fatica. Ma la capolista della Serie A deve continuare a vincere e soprattutto tornare a convincere, in virtù del fatto che contro l'Empoli non ha di certo brillato.

E per Antonio Conte - scrive il Corriere dello Sport - arrivano due buone notizie per quel che riguarda la formazione, a cominciare da quella più importante legata ad Alex Meret: il portiere è fuori sin dalla trasferta di Torino con la Juventus, a causa di un problema muscolare rimediato nei primi 45 minuti, ma i tempi del rientro sono maturi. Certo, Caprile ha difeso bene i pali azzurri, ma le gerarchie non sono cambiate e Meret è pronto a riprendere il suo posto già contro il Lecce.

Mancherà, invece, Stanislav Lobotka: il regista ha già saltato l’Empoli per un infortunio alla coscia sinistra subito la scorsa settimana con la nazionale slovacca in Nations e per il momento resta in dubbio anche per il Milan. Scontato il rientro dal primo minuto di Mathias Olivera in difesa: era tornato un po' affaticato dagli impegni con l'Uruguay, ma quand'è subentrato ha dimostrato di stare bene.