Napoli, è Di Lorenzo il nuovo capitano dopo gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly

Con gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly, c'era grande attesa un casa Napoli per capire chi fosse il nuovo capitano azzurro. La fascia, nella prima sfida stagionale in amichevole contro l'ASD Anaune, viene indossata da Giovanni Di Lorenzo. Il terzino ex Empoli, a questo punto, dovrebbe essere il nuovo capitano della formazione di Spalletti in pianta stabile.