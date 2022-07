Napoli e Roma si sfidano per Solbakken: gli azzurri puntano su Champions e buoni rapporti

vedi letture

Il Napoli continua a lavorare all'acquisto di Ola Solbakken, attacaccante classe '98 di proprietà del Bodo/Glimt. Al momento la Roma pare in vantaggio perché avrebbe già l'accordo col giocatore, ma i rapporti tra i norvegesi e i giallorossi non sono ottimi e gli azzurri invece hanno già avviato una trattativa sulla base di 5 milioni di euro. Giuntoli spera di convincere anche il giocatore attirandolo con la possibilità di giocare subito la Champions League, che la Roma non disputerà il prossimo anno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.