Napoli, Ebimbe è stato ad un passo. A gennaio nuovo tentativo degli azzurri

vedi letture

Durante l'ultima sessione di mercato da poco conclusasi, il Napoli si è concentrato con particolare attenzione sul centrocampo e uno degli uomini che avrebbero potuto raggiungere la rosa di Antonio Conte è stato, per diverse settimane, Eric Junior Dina Ebimbe, duttile classe 2000 di proprietà dei tedeschi dell'Eintracht Francoforte.

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli il francese è stato vicinissimo al trasferimento in maglia azzurra nelle scorse settimane, con il ds Manna e i dirigenti partenopei che dopo l'iniziale e convinto pressing per lui hanno poi mollato la presa complici le alte richieste dei tedeschi e la mancata cessione di Victor Osimhen che ha in parte rimodulato il budget destinato alle operazioni di contorno in entrata.

A gennaio però il Napoli, secondo l'emittente, tornerà quasi certamente all'assalto del giocatore con una nuova proposta per provare a completare la rosa di Conte in corso d'opera. Gli uomini di Aurelio De Laurentiis, per il suo cartellino, avevano messo sul piatto una proposta di prestito con diritto di riscatto da 12 milioni di euro, mentre l'Eintracht ha sempre fatto una valutazione più alta e chiesto soprattutto l'obbligo non condizionato di riscatto. In questo avvio di stagione Ebimbe non è ancora sceso in campo con la sua società.