Napoli, Elmas: "Felice per il gol, ma ancora di più per i tre punti"

Le parole di Elmas dopo Napoli-Venezia 2-0.

Il centrocampista del Napoli Eljiff Elmas ha commentato ai microfoni di Dazn il successo per 2-0 contro il Venezia.

Cosa ti passa per la testa dopo una partita così?

“Non era facile visto che eravamo in dieci, ma abbiamo avuto il sostegno dei tifosi e siamo felici. Qui c’è una passione incredibile e speriamo di fare sempre così con lo stadio pieno”.

Ci racconti il tuo gol e quanto è facile giocare con gente come Lozano e Insigne?

“Loro sono giocatori importanti e da tanti anni sono qua. Insigne ha anche vinto gli Europei e sono felice di giocare con loro. E’ arrivata la palla e non ho pensato ad altro che a buttarla dentro. Sono felice per il gol, ma ancora di più per i tre punti in una partita difficile”.

Senti la fiducia del mister?

“So che ha parlato bene di me e sono felice, ma devo dimostrare sul campo. Spero di fare bene quest’anno: è importante per me, perché è la terza stagione al Napoli”.

Che capitano è Insigne, che vi ha trascinato per tutta la gara?

“Non devo parlare tanto, perché tutti lo conoscono sia in campo che fuori. Lui è un leader vero”.