Napoli, emergenza difesa: stagione finita per Koulibaly, quasi per Maksimovic

vedi letture

Un vero e proprio allarme per il reparto difensivo. Si parla di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Come scrive la rosea, l'allarme è scattato ieri, quando gli esami strumentali a cui si è sottoposto Koulibaly hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. I tempi di recupero oscillano tra le due e le quattro settimana, la stagione del centrale azzurro sembra essere ormai chiusa.

Anche Maksimovic out - Stagione terminata, o quasi, anche per Nikola Maksimovic. Dai temponi fatti alla squadra è risultata la positività al Covid-19 per il colosso serbo. Per il difensore, asintomatico, è scattata subito la quarantena nel proprio domicilio. E come per Koulibaly, anche per lui si può parlare di stagione finita".