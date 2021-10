Napoli, Fabian Ruiz: "100 partite con questa maglia. Ho sempre dato, do e darò tutto"

"100 partite con questa maglia Grazie a tutti voi che mi avete sempre supportato e continuate a farlo. Io ho sempre dato, do e darò tutto per il Napoli!", così su Twitter il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha voluto celebrare le 100 presenze in azzurro in Serie A raggiunte ieri contro la Fiorentina.