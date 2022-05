Napoli, Fabian Ruiz può lasciare a parametro zero e raccogliere l'eredità di Modric al Real

vedi letture

Quale sarà il futuro di Fabian Ruiz? Come si legge sulle pagine de Il Mattino, la volontà dello spagnolo è nota da tempo, ovvero tornare in patria. Resta da capire se durante la prossima estate oppure nel 2023, quando scadrà il suo contratto con il Napoli.

La sensazione, scrive il quotidiano, è che Fabian Ruiz disputi l'ultima stagione al Maradona per poi lasciare a parametro zero, soluzione che adesso va tanto di moda fra i calciatori. Gli estimatori di certo non mancano, Real e Barcellona sono interessate, ma i Blancos partono in vantaggio. La presenza di Carlo Ancelotti in panchina è un fattore determinante, con Fabian Ruiz che potrebbe andare a colmare un grosso vuoto in mezzo al campo: Modric a settembre compirà 37 anni, il croato vuole brillare per un'altra stagione giocando da protagonista al Mondiale in Qatar, per poter poi salutare il calcio al termine della stagione 2022/23.