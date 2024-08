Napoli, Folorunsho più lontano: ha tolto le foto in maglia azzurra e cambiato la bio di IG

vedi letture

Michael Folorunsho non rientra probabilmente nei piani del Napoli per il futuro e lui sembra non averla presa benissimo. Il centrocampista infatti ha cancellato dal proprio profilo Instagram tutte le foto con la maglia azzurra e ha cambiato anche la biografia. Questo suggerisce un suo trasferimento nella sessione di mercato e di conseguenza sono attese novità a breve.

Così ci potrebbe essere anche un ritorno dell'Atalanta, nelle prossime ore. Non è però l'unica situazione che potrebbe profilarsi, perché ci sono almeno altre tre società dietro di lui. Una è la Fiorentina, che sta cercando la chiave per Tessmann - e le commissioni dell'agente - dopo avere trovato l'accordo con il Venezia. Poi c'è la Lazio, che ha buoni rapporti con gli agenti di Folorunsho e che ha chiesto informazioni nelle scorse ore, dovendo rinforzare la propria mediana. Infine ci sarebbe il Milan, ma qui è un condizionale perché servirebbe prima una cessione. Si concretizzasse, ecco che Folorunsho sarebbe un nome spendibile. E la valutazione? Il Napoli vuole 15 milioni, bonus inclusi.

Nel 2023-2024 Folorunsho ha disputato 34 partite con la maglia dell'Hellas Verona, segnando 5 gol, di cui uno memorabile contro la Juventus. Spalletti lo ha anche convocato per l'Europeo, nel quale ha giocato un minuto contro l'Albania.