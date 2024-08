TMW Napoli, frattura tra Folorunsho e Conte: ci sono quattro club, l'italiano può partire

vedi letture

Il Milan ha sondato il terreno per Michael Folorunsho. Tecnicamente e tatticamente, secondo quanto raccolto da TMW, Fonseca e il club lo vedono come un altro Loftus-Cheek, può giocare nei due e ricoprire anche il ruolo di trequartista. Non è il primo obiettivo, che resta Fofana, ma intanto sul giocatore del Napoli ci sono anche i rossoneri che hanno sondato per capire costi ed eventuali disponibilità.

Da capire se tornerà sotto anche l'Atalanta, che lo aveva in pugno prima del ko di Scamacca e dell'investimento su Retegui. Se dovesse partire Koopmeiners potrebbe tornare ad essere un'opzione. La Fiorentina ha sondato il terreno, c'è la Lazio, ma resta da capire se arriverà alle richieste economiche di Aurelio De Laurentiis. E il Napoli? La frattura c'è, per Conte può partire, vedremo se sarà possibile ricucire.

Nel 2023-2024 Folorunsho ha disputato 34 partite con la maglia dell'Hellas Verona, segnando 5 gol, di cui uno memorabile contro la Juventus. Spalletti lo ha anche convocato per l'Europeo, nel quale ha giocato un minuto contro l'Albania. Recentemente il centrocampista ha cancellato dal proprio profilo Instagram tutte le foto con la maglia azzurra e ha cambiato anche la biografia. Questo suggerisce un suo trasferimento nella sessione di mercato e di conseguenza sono attese novità a breve.