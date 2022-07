Napoli, fumata nera dopo l'incontro con l'agente di Fabian Ruiz: niente accordo sul rinnovo

Fumata nera in casa Napoli dopo l'incontro con l'agente di Fabian Ruiz. Come riporta Sky, il meeting con il procuratore del centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto nel 2023, ha portato ad un nulla di fatto. Niente accordo per prolungare e sensazioni che si fanno sempre più negative, nonostante la volontà del club di prolungare con l'ex Betis. Su Fabian Ruiz è vigile il Real Madrid, che però non ha intenzione di acquistarlo in questa sessione di mercato, ma sarebbe pronto a chiudere la prossima estate da parametro zero, qualora il contratto con il Napoli di Fabian scadesse.