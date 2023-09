Napoli, Galtier ancora un'opzione se salta Garcia: ha rifiutato il Marsiglia

Gennaro Gattuso è ormai il favorito numero uno per la panchina del Marsiglia. Secondo quanto riportato dai colleghi de L'Equipe però, da parte dei francesi c'è stato anche un tentativo per Christophe Galtier, originario della città, che però ha deciso di declinare l'offerta, nonostante ora sia libero dopo l'esonero da parte del Paris Saint-Germain.

Accostato di recente anche al Napoli in caso De Laurentiis decidesse di separarsi da Garcia, Galtier ha comunque ascoltato l'offerta del Marsiglia, ha fatto qualche telefonata e ricevuto informazioni, ma ha preferito prendere del tempo prima di tornare su una panchina. Non è stato un rifiuto netto, ma l'OM aveva troppa fretta per le sue esigenze.