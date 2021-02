Napoli, Gattuso a caccia della finale con Osimhen: torna titolare dopo 94 giorni

Notte da dentro o fuori per il Napoli. La squadra di Rino Gattuso, campione in carica della competizione, a Bergamo contro l'Atalanta si gioca l'accesso alla finale di Coppa Italia dopo il soffertissimo 0-0 dell'andata. Una vittoria o un pareggio con gol porterebbe in finale gli azzurri per il secondo anno consecutivo mentre per Gattuso sarebbe la terza complessivamente da allenatore, ma con un valore molto diverso visto il periodo che sta attraversando ed il futuro partenopeo in forte discussione.

Il tecnico del Napoli deve far fronte ad una situazione pesante sul fronte degli indisponibili. Senza Koulibaly e Manolas non dovrebbe riproporre la difesa a 3 vista all'andata: schierando Di Lorenzo infatti con Rrahmani e Maksimovic, ed Hysaj e Mario Rui ai lati, non avrebbe in panchina alcun sostituto per i cinque ruoli. Un rischio probabilmente eccessivo. Conferma per il 4-3-3, dunque, col ritorno di Bakayoko nel terzetto con Elmas e Zielinski, ed in attacco con Lozano ed Insigne spazio a Victor Osimhen. Il nigeriano dovrebbe tornare titolare, 94 giorni dopo l'ultima volta a Bologna l'8 novembre, quando proprio lui firmò il gol-vittoria.