Napoli, Gattuso ha le idee chiare: resiste solo un dubbio per la sfida decisiva di Firenze

vedi letture

Si avvicina la sfida decisiva di Firenze e Rino Gattuso ha le idee chiare. Dopo la goleada all'Udinese ed il giorno di riposo concesso alla squadra, ieri sono ripresi gli allenamenti a Castel Volturno ed è partita a tutti gli effetti la preparazione alla trasferta che vale con ogni probabilità un'intera stagione. La sfida alla Fiorentina può consegnare la qualificazione Champions agli uomini di Gattuso ed il tecnico - che da quest'oggi entrerà nel vivo anche nell'analisi dell'avversario - ha già le idee chiare sulla formazione da mandare in campo.

Sono out Koulibaly, ieri ancora terapie, e Maksimovic, in attesa di negativizzarsi, ma per il resto Gattuso ha tutto il gruppo a disposizione. Rientrerà Demme, lasciato a riposo con l'Udinese, mentre in attacco potrebbe essere confermato Lozano (favorito su Politano, unico vero dubbio) nel terzetto con Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. In difesa scelte obbligate con Rrahmani-Manolas al centro, Di Lorenzo a destra mentre a sinistra Hysaj è ormai considerato il titolare e vincerà il ballottaggio con Mario Rui. Così come Meret, che difficilmente Gattuso terrà fuori nonostante Ospina sia a disposizione ormai da qualche settimana.