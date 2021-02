Napoli, Gattuso riperde Osimhen e oggi torna a parlare in conferenza

vedi letture

Altra vigilia di enorme difficoltà per Rino Gattuso ed il suo Napoli. Il tecnico è atteso quest'oggi in conferenza stampa, dopo il silenzio stampa ordinato dal club a Bergamo, in vista del ritorno dei sedicesimi contro il Granada in cui è chiamato a rimontare il brutto 2-0 dell'andata senza punte di ruolo dopo il nuovo stop di Victor Osimhen. Gattuso ogni tre giorni deve far fronte a nuove problematiche e ieri da un lato ha riperso il nigeriano - a riposo dopo il colpo alla testa - e dall'altro ha ritrovato Dries Mertens che ha svolto tutto l'allenamento in gruppo ma che è una carta da poter sfruttare eventualmente negli ultimi 20 minuti.

Senza punte di ruolo, considerando l'assenza di Petagna, il Napoli dovrà provare la rimonta probabilmente con Matteo Politano falso nove. Dovrebbe agire infatti lui al centro del tridente con Insigne a sinistra e probabilmente Elmas a destra. A centrocampo probabile la conferma di Bakayoko, con Zielinski e Fabian, chiamato agli straordinari dopo le due gare intere al rientro dal Covid. In difesa la buona notizia per Gattuso è il ritorno da titolare di Koulibaly, probabilmente in coppia con Maksimovic, mentre a destra obbligata la scelta di Di Lorenzo ed a sinistra Mario Rui può dividersi il minutaggio con Ghoulam. Con queste idee il Napoli si avvicina alla gara di domani e Gattuso quest'oggi da un lato evidenzierà le nuove problematiche di formazione, ma dall'altro spingerà la squadra a giocarsi tutte le proprie carte contro un Granada apparso tutt'altro che irresistibile e che ha altrettanti problemi tra infortuni e risultati deludenti in Liga.