Napoli, Gattuso: "Siamo stati bravi e fortunati, dobbiamo dare più continuità"

Rino Gattuso in conferenza stampa analizza la vittoria del Napoli contro l'Udinese per 1-2, ringraziando il colpo di testa nel finale di Bakayoko: “Sull’1-0 ha fatto tre grandi parate Musso e poi è venuta fuori l’Udinese con le sue qualità, la velocità di Lasagna e di De Paul. Ci hanno messo in difficoltà, potevamo chiuderla così come poteva segnare l’Udinese, non è mai facile giocare contro di loro, si tratta di una squadra con tanta qualità, siamo stati bravi, sicuramente rischiando più del solito perché l’Udinese è la squadra che contro di noi ha tirato di più. Siamo stati bravi e fortunati”.

Un successo importante dopo la sconfitta contro lo Spezia: “Contro lo Spezia abbiamo fatto una partita che di solito porti a casa, abbiamo tirato penso 12/13 volte in porta. Ci può stare, abbiamo anche diversi giocatori importanti fuori, penso a Osimhen o Mertens. Dobbiamo riuscire a dare continuità di risultati, a tratti ci manca un pizzico di cattiveria, è l’aspetto dove potremo migliorare”.