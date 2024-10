Napoli, già tutto esaurito per Atalanta e Lecce: la capolista fa il pieno di passione

vedi letture

Mancano giorni, più di due settimane eppure i tifosi del Napoli guardano lontano, al mese di novembre. Ieri è iniziata la vendita libera dei biglietti per la sfida di domenica 3 (ore 12.30) contro l’Atalanta al Maradona e quei circa 1.300 che si sono messi online alle 12, appena erano disponibili su Ticketone, non hanno avuto grande scelta.

I settori più ambiti erano già andati esauriti: c’era disponibilità soltanto per la Tribuna Posillipo, la Nisida e per le Curve inferiori. Una disponibilità che si è assottigliata nell’arco della giornata, facendo facilmente immaginare che anche per la partita contro la squadra di Gasperini, valida per l'11ª giornata, saranno in 50mila al Maradona, facendo registrare il tutto esaurito. Cresce dunque la passione intorno alla squadra di Antonio Conte, capolista solitaria della classifica.

Stessa sorte per i tagliandi messi a disposizione per la gara di sabato prossimo contro il Lecce, sempre a Fuorigrotta. Impossibile trovare un biglietto, così come per domani a Empoli: 4mila i tifosi del Napoli che saranno in Toscana nel settore ospiti, più o meno un quarto della capienza del Castellani, senza considerare quelli presenti negli altri settori. Anche domani sarà sold out: il Napoli fa il pieno ovunque, sottolinea oggi il Corriere dello Sport.