Napoli, altro giocatore bloccato: le cessioni per l'arrivo di Zeballos

Calciomercato Napoli, pronto il contratto di Zeballos: prima le cessioni per poi affondare col Boca Juniors

Sei giorni all'inizio del ritiro di Dimaro ed il Napoli prosegue la sua lunga fase di stallo sul mercato. Dopo le spese senza precedenti della scorsa estate, quest'anno la linea è prima di cedere - o di far valutare gli elementi di ritorno a Max Allegri - per poi muoversi in entrata. Sono 47 gli elementi sotto contratto (ma almeno una decina tra giovani e esuberi con la valigia pronta non partiranno per Dimaro) che il ds Manna conta di ridurre già nei prossimi giorni per poi provare a muoversi in entrata. Anche per questo sono sfumati Gila e Khalaili, sui quali il Napoli era arrivato prima di tutti, stringendo l'accordo con i giocatori ma senza affondare realmente per i loro cartellini. Ora c'è un terzo giocatore in attesa del Napoli, Exequiel Zeballos.

Zeballos bloccato dal Napoli: Manna ha definito il contratto

L'arrivo in città del suo entourage ha suggellato un'intesa che dura da mesi. Il talento argentino del Boca Juniors, classe 2002, ha detto sì ad un accordo fino al 2030 a circa 1,3mln di euro a stagione, rifiutando un contratto faraonico del Cska Mosca (che offre di più anche al club). Il Napoli ora conta di chiudere al di sotto dei 10mln di euro chiesti dal club argentino (la clausola e la richiesta iniziale era sui 20) forte dell'accordo e della volontà del giocatore e di un contratto in scadenza a dicembre 2026, ma un modo anche per temporeggiare per piazzare alcuni dei tanti esterni in organico: Rao può finire in prestito al Palermo, su Lindstrom c'è lo Schalke 04, Zerbin è vicino al ritorno a Frosinone, in attesa di piazzare anche Ngonge e valutare Lang.

Zeballos, la scommessa di Manna ma a cifre contenute

Un cammino estremamente sfortunato ha frenato l'ascesa del talento purissimo del Boca Juniors. Un predestinato, specializzato sull'out mancino entrando dentro il campo, ma capace di interpretare tutti i ruoli d'attacco, prima però di infortuni terribili: la rottura della tibia per un'entrata killer, poi un crociato, una ricaduta ed infine anche un menisco scivolano sui tabelloni a bordo campo per non farsi mancare nulla. Ogni volta che ha trovato però un minimo di continuità, ha deliziato il pubblico della Bombonera. Il Napoli ci pensò già a gennaio, ma in quella fase la scadenza era ancora lontano e la necessità era di inserire giocatori pronti da subito. Nonostante le problematiche fisiche, a meno di 10mln di euro è una scommessa che Manna non vuole farsi sfuggire.