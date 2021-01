Napoli, Giuntoli: "Serve equilibrio, Gattuso sta gestendo bene. Fabian? Bisogna accettarlo"

vedi letture

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, poco prima della sfida contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Fabian? E' una situazione che stanno vivendo tutte le squadre, noi compresi. Non siamo rimasti contenti, ma è una cosa che va accettata".



Come valuta la gestione del gruppo di Gattuso? "Rino ha una gestione classica, bastone e carota. E' molto esigente con se stesso e quindi anche con la squadra. Non mi stupiscono i suoi atteggiamenti, a volte duri, a volte morbidi. Fa parte del suo modo d'essere".

E sul campo? "La rosa è all'altezza dei nostri obiettivi. Vogliamo tornare in Champions, ma siamo tutti lì. E' un'annata particolare, in cui prepari una gara con un calciatore che due giorni prima ti viene tolto. E' così per tutti. Ci vuole equilibrio, calma, anche nell'affrontare le vittorie e le sconfitte. Poi tireremo le somme".

Che posizione ha il Napoli nell'affare Milik-Marsiglia? "C'è una trattativa in corso con il club. Stiamo lavorando, vediamo chi avrà più pazienza. Minaccia? No, no, c'è un grande rapporto col club e con Arek. Stiamo valutando insieme un po' di cose".