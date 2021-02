Napoli-Granada, Martinez perde pezzi: doppio cambio forzato, Neva in lacrime

Il Granada chiude sull’1-1 la gara col Napoli a fine primo tempo, ma perde due pezzi. Poco prima dell’intervallo, infatti, il tecnico Diego Martinez è stato costretto a sostituire Gonalons infortunato: al suo posto Victor Diaz. Tempo un minuto, e si fa male anche Neva, in lacrime per il dolore: per non sprecare un altro slot, gli spagnoli hanno deciso di chiudere in dieci la prima frazione di gioco. Ma durante l’intervallo saranno comunque costretti a effettuare un’altra sostituzione.

